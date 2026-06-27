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Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается, сообщила пресс-секретарь - РИА Новости, 27.06.2026
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12:01 27.06.2026 (обновлено: 12:35 27.06.2026)
Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается, сообщила пресс-секретарь

Эйсмонт: рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию в пятницу.
  • В субботу запланированы переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
  • Переговоры касаются актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализации совместных проектов, а также международной тематики и обстановки в регионе.
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию в субботу продолжается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается", - сказала она.
Пресс-секретарь добавила, что в субботу запланированы переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко в пятницу прибыл с рабочим визитом в РФ. Главы Белоруссии и России встретились в формате "тет-а-тет" в резиденции Путина на Валдае. В переговорной повестке - актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также находится международная тематика и обстановка в регионе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал РИА Новости, что президенты могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимым.
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