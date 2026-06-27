Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается, сообщила пресс-секретарь

Лукашенко в пятницу прибыл с рабочим визитом в РФ. Главы Белоруссии и России встретились в формате "тет-а-тет" в резиденции Путина на Валдае. В переговорной повестке - актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также находится международная тематика и обстановка в регионе.