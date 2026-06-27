Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается, сообщила пресс-секретарь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию в пятницу.
- В субботу запланированы переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
- Переговоры касаются актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализации совместных проектов, а также международной тематики и обстановки в регионе.
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию в субботу продолжается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь добавила, что в субботу запланированы переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко в пятницу прибыл с рабочим визитом в РФ. Главы Белоруссии и России встретились в формате "тет-а-тет" в резиденции Путина на Валдае. В переговорной повестке - актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также находится международная тематика и обстановка в регионе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал РИА Новости, что президенты могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимым.