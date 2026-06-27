Рейтинг@Mail.ru
ВКС нанесли удар по пытавшимся бежать боевикам ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 27.06.2026
ВКС нанесли удар по пытавшимся бежать боевикам ВСУ в Красном Лимане

ВКС нанесли удар ФАБ-500 по пытавшимся бежать боевикам ВСУ в Красном Лимане

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Авиабомбы ФАБ-500. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВКС России нанесли удар ФАБ-500 по боевикам 60-й механизированной бригады ВСУ в Красном Лимане, уничтожено до 30 военных.
  • За сутки в районе Красного Лимана противник потерял до 40 боевиков, а также три автомобиля, четыре роботизированных комплекса, девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВКС России для изоляции района боевых действий в Красном Лимане нанесли удар ФАБ-500 по пытавшимся бежать боевикам, уничтожено до 30 военных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Для изоляции района боевых действий на западной окраине населенного пункта Красный Лиман экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшимся бежать из города на территорию базы отдыха "Голубые озера". В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского ведомства.
Всего за сутки в районе Красного Лимана противник потерял до 40 боевиков. Также были уничтожены три автомобиля, четыре роботизированных комплекса, девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала