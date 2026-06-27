ВКС нанесли удар по пытавшимся бежать боевикам ВСУ в Красном Лимане

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВКС России для изоляции района боевых действий в Красном Лимане нанесли удар ФАБ-500 по пытавшимся бежать боевикам, уничтожено до 30 военных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Всего за сутки в районе Красного Лимана противник потерял до 40 боевиков. Также были уничтожены три автомобиля, четыре роботизированных комплекса, девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.