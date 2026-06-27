ВКС нанесли удар по пытавшимся бежать боевикам ВСУ в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России нанесли удар ФАБ-500 по боевикам 60-й механизированной бригады ВСУ в Красном Лимане, уничтожено до 30 военных.
- За сутки в районе Красного Лимана противник потерял до 40 боевиков, а также три автомобиля, четыре роботизированных комплекса, девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВКС России для изоляции района боевых действий в Красном Лимане нанесли удар ФАБ-500 по пытавшимся бежать боевикам, уничтожено до 30 военных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Для изоляции района боевых действий на западной окраине населенного пункта Красный Лиман экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшимся бежать из города на территорию базы отдыха "Голубые озера". В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского ведомства.
Всего за сутки в районе Красного Лимана противник потерял до 40 боевиков. Также были уничтожены три автомобиля, четыре роботизированных комплекса, девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.
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