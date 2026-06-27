Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие в Красном Лимане продолжают продвижение в западном направлении.
- Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие продолжают продвижение в западном направлении в Красном Лимане, овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красный Лиман штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение формирований ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий.
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