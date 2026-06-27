В Крыму прокомментировали решение об удалении VK из App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ Из App Store пропали все приложения VK.

Роман Чегринец назвал решение об удалении приложений VK незаконным и продолжением гибридной войны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Роман Чегринец в разговоре с РИА Новости назвал политизированным решение об удалении VK из магазина приложений App Store компании Apple.

В четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке. Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ, которые вытесняются отечественными приложениями.

"Это абсолютно политизированное решение, удивляться тут нечему. По сути это продолжение гибридной войны, развязанной Западом против России", - сказал Чегринец.

По его словам, решение об удалении приложений VK незаконное.