В Крыму прокомментировали решение об удалении VK из App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из App Store пропали все приложения VK.
- Роман Чегринец назвал решение об удалении приложений VK незаконным и продолжением гибридной войны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Роман Чегринец в разговоре с РИА Новости назвал политизированным решение об удалении VK из магазина приложений App Store компании Apple.
В четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке. Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ, которые вытесняются отечественными приложениями.
"Это абсолютно политизированное решение, удивляться тут нечему. По сути это продолжение гибридной войны, развязанной Западом против России", - сказал Чегринец.
По его словам, решение об удалении приложений VK незаконное.
"Это ограничение конкуренции и удар по русскоязычным пользователям по всему миру. Уверен, что нам нужно действовать ассиметрично ко всем иностранным компаниям, которые ведут недружественную политику по отношению к России", - сказал Чегринец.
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