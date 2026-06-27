На южном берегу Крыма вспыхнул лесной пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На южном берегу Крыма в районе Ялты вспыхнул лесной пожар.
- Возгорание лесной подстилки локализовано на площади 3,2 гектара.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул на южном берегу Крыма в районе Ялты, возгорание локализовано на площади 3,2 гектара, сообщает крымское главное управление МЧС РФ.
"Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара составляет 3,2 гектара. В 09.20 удалось стабилизировать ситуацию, возгорание локализовано", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, пожар вспыхнул в районе Ялты, к его ликвидации привлечены 98 человек и 24 единицы техники.
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