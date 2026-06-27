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Австрийский космонавт призвал оставить космос вне политики - РИА Новости, 27.06.2026
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07:45 27.06.2026
Австрийский космонавт призвал оставить космос вне политики

Австрийский космонавт Фибек призвал оставить космос вне политики

© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкФранц Артур Фибек
Франц Артур Фибек - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Франц Артур Фибек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек призвал оставить космос вне политики, особенно в вопросах исследования и освоения.
  • Он отметил, что сотрудничество на Международной космической станции продолжается между всеми участниками, несмотря на конфликты и сложности.
ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости призвал оставить космос вне политики.
"Особенно когда речь идет об исследовании и освоении космоса - здесь политика должна оставаться в стороне. И, к счастью, несмотря на конфликты и сложности, сотрудничество на Международной космической станции продолжается между всеми участниками: россиянами, американцами, японцами, европейцами. Это очень хорошо", - отметил он.
Кроме того, он указал на то, что сейчас также существует много коммерческих проектов.
"Здесь политика тоже не должна вмешиваться - это должно быть пространство для честной конкуренции. Политика должна создавать рамочные условия, но не более", - заключил собеседник агентства.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
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