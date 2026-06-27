Австрийский космонавт призвал оставить космос вне политики

Краткий пересказ от РИА ИИ Австрийский космонавт Франц Фибек призвал оставить космос вне политики, особенно в вопросах исследования и освоения.

Он отметил, что сотрудничество на Международной космической станции продолжается между всеми участниками, несмотря на конфликты и сложности.

ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости призвал оставить космос вне политики.

"Особенно когда речь идет об исследовании и освоении космоса - здесь политика должна оставаться в стороне. И, к счастью, несмотря на конфликты и сложности, сотрудничество на Международной космической станции продолжается между всеми участниками: россиянами, американцами, японцами, европейцами. Это очень хорошо", - отметил он.

Кроме того, он указал на то, что сейчас также существует много коммерческих проектов.

"Здесь политика тоже не должна вмешиваться - это должно быть пространство для честной конкуренции. Политика должна создавать рамочные условия, но не более", - заключил собеседник агентства.