Мэддисон Киз стала победительницей теннисного турнира в Истбурне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская теннисистка Мэддисон Киз победила в травяном турнире категории WTA 250 в Истбурне.
- В финале Киз обыграла немку Татьяну Марию со счетом 7:5, 6:4.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американская теннисистка Мэддисон Киз стала победительницей травяного турнира категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составил около 500 тысяч долларов.
В финале турнира Киз, посеянная под вторым номером, обыграла немку Татьяну Марию со счетом 7:5, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты.
Киз 31 год. Она выиграла первый турнир в сезоне и 11-й в карьере. Киз занимает 27-е место в мировом рейтинге. В первом круге Уимблдона американка сыграет против соотечественницы Кайлы Дэй, пробившейся в основную сетку через квалификацию.