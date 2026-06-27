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Мэддисон Киз стала победительницей теннисного турнира в Истбурне - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Теннис
 
15:54 27.06.2026 (обновлено: 15:58 27.06.2026)
Мэддисон Киз стала победительницей теннисного турнира в Истбурне

Киз обыграла Марию и выиграла турнир категории WTA 250 в Истбурне

© пресс-служба УимблдонаАмериканская теннисистка Мэдисон Киз
Американская теннисистка Мэдисон Киз - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© пресс-служба Уимблдона
Американская теннисистка Мэдисон Киз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская теннисистка Мэддисон Киз победила в травяном турнире категории WTA 250 в Истбурне.
  • В финале Киз обыграла немку Татьяну Марию со счетом 7:5, 6:4.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американская теннисистка Мэддисон Киз стала победительницей травяного турнира категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составил около 500 тысяч долларов.
В финале турнира Киз, посеянная под вторым номером, обыграла немку Татьяну Марию со счетом 7:5, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты.
Киз 31 год. Она выиграла первый турнир в сезоне и 11-й в карьере. Киз занимает 27-е место в мировом рейтинге. В первом круге Уимблдона американка сыграет против соотечественницы Кайлы Дэй, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
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