Киев и Вышгород накрыло густым смогом

"Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.

По данным телеканала, сейчас Киев находится на 68-м месте в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах. По словам украинского эколога Александра Соколенко, которые приводит телеканал, причин для общего загрязнения воздуха несколько. Прежде всего, это последствия пожаров после взрывов.