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Киев и Вышгород накрыло густым смогом - РИА Новости, 27.06.2026
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21:37 27.06.2026
Киев и Вышгород накрыло густым смогом

Киев и Вышгород накрыло густым смогом, жители жалуются на запах гари

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым над Киевом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев и Вышгород накрыло густым смогом, жители жалуются на запах гари.
  • По данным телеканала ТСН, сейчас Киев находится на 68-м месте в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Киев и Вышгород на Украине накрыло густым смогом, жители жалуются на запах гари, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Телеканал также опубликовал соответствующие видео, на котором заметно, что Киев затянуло пеленой смога, видимость минимальная.
По данным телеканала, сейчас Киев находится на 68-м месте в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах. По словам украинского эколога Александра Соколенко, которые приводит телеканал, причин для общего загрязнения воздуха несколько. Прежде всего, это последствия пожаров после взрывов.
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