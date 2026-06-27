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У побережья острова Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 27.06.2026
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23:35 27.06.2026 (обновлено: 23:39 27.06.2026)
У побережья острова Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

У побережья японского острова Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья японского острова Хонсю.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров и находился в 76 километрах к юго-востоку от города Хатинохе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья японского острова Хонсю, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 20.21 по времени UTC (23.21 мск) в 76 километрах к юго-востоку от города Хатинохе с населением более 230 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 32 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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Хонсю (остров)В миреЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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