У побережья острова Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья японского острова Хонсю.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров и находился в 76 километрах к юго-востоку от города Хатинохе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья японского острова Хонсю, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 20.21 по времени UTC (23.21 мск) в 76 километрах к юго-востоку от города Хатинохе с населением более 230 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 32 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.