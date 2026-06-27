Федотова дала старт Дню молодежи в подмосковных Химках

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Инна Федотова дала старт празднованию Дня молодежи, сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению президента России Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи. В этом году праздник выпал на 27 июня.

В Химках организовали молодежный фестиваль, который объединил все молодежные объединения города. На площадке работали интерактивные зоны, выставки, проходили мастер-классы.

Центральным событием стала концертная программа и церемония награждения активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтеров Подмосковья", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Московской областной общественной военно-патриотической организации "Сова" имени Дмитрия Кириллова, Волонтерской Роты Боевого братства городского округа Химки, Федерации настольного тенниса Московской области.

"Молодежь — это энергия, которая двигает город вперед. Ваши идеи, инициативы и стремление менять мир делают Химки современными. Желаю вам уверенности, смелых планов и их успешной реализации!" — отметила Федотова, ее слова приводит пресс-служба.

На интерактивных площадках гости могли собрать и разобрать автомат Калашникова, отработать навыки первой помощи и поучаствовать в городских играх.

Для самых активных устроили квест‑маршрут по Химкам — за прохождение ребята получили мерч с символикой "Молодежь Химки".

"Химки гордятся своим молодым поколением. Приятно видеть, как ребята участвуют в волонтерских проектах, спортивных соревнованиях и творческих инициативах", — отметил депутат Химок Александр Васильев.