Рейтинг@Mail.ru
Федотова дала старт Дню молодежи в подмосковных Химках - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 27.06.2026
Федотова дала старт Дню молодежи в подмосковных Химках

Глава подмосковных Химок Федотова дала старт празднованию Дня молодежи

© Фото : администрация городского округа ХимкиФедотова дала старт Дню молодежи в подмосковных Химках
Федотова дала старт Дню молодежи в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : администрация городского округа Химки
Федотова дала старт Дню молодежи в подмосковных Химках
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Инна Федотова дала старт празднованию Дня молодежи, сообщает пресс-служба администрации округа.
По поручению президента России Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи. В этом году праздник выпал на 27 июня.
В Химках организовали молодежный фестиваль, который объединил все молодежные объединения города. На площадке работали интерактивные зоны, выставки, проходили мастер-классы.
Центральным событием стала концертная программа и церемония награждения активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтеров Подмосковья", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Московской областной общественной военно-патриотической организации "Сова" имени Дмитрия Кириллова, Волонтерской Роты Боевого братства городского округа Химки, Федерации настольного тенниса Московской области.
"Молодежь — это энергия, которая двигает город вперед. Ваши идеи, инициативы и стремление менять мир делают Химки современными. Желаю вам уверенности, смелых планов и их успешной реализации!" — отметила Федотова, ее слова приводит пресс-служба.
На интерактивных площадках гости могли собрать и разобрать автомат Калашникова, отработать навыки первой помощи и поучаствовать в городских играх.
Для самых активных устроили квест‑маршрут по Химкам — за прохождение ребята получили мерч с символикой "Молодежь Химки".
"Химки гордятся своим молодым поколением. Приятно видеть, как ребята участвуют в волонтерских проектах, спортивных соревнованиях и творческих инициативах", — отметил депутат Химок Александр Васильев.
Кроме этого, ко Дню молодежи в Химках запустили брендированный троллейбус.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Чернышенко рассказал, как в России отмечают День молодежи
Вчера, 09:52
 
Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)Инна ФедотоваВладимир ПутинДмитрий КирилловМолодая гвардия Единой РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала