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В КБР водитель автобуса Москва — Назрань подрался с полицейскими - РИА Новости, 27.06.2026
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14:07 27.06.2026 (обновлено: 16:00 27.06.2026)
В КБР водитель автобуса Москва — Назрань подрался с полицейскими

МВД проверяет информацию о драке пассажиров автобуса с полицейскими на КПП в КБР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главное управление МВД России по СКФО организовало проверку после конфликта пассажиров автобуса с полицейскими на КПП в Кабардино-Балкарии.
  • Конфликт произошел после того, как 26 июня сотрудники полиции на посту "Малка" остановили для досмотра рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Назрань, и предложили пассажирам и водителям пройти в модуль для проверки.
  • Водитель отказался выполнять требования полицейских, вступил в перепалку, попытался достать предмет, похожий на пистолет, но его действия были пресечены.
НАЛЬЧИК. 27 июн – РИА Новости. Главное управление МВД России по СКФО организовало проверку после конфликта пассажиров автобуса с полицейскими на контрольно-пропускном посту в Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба ГУ МВД по округу.
В субботу в соцсетях появилась информация о драке между пассажирами автобуса "Москва-Назрань" и сотрудниками полиции на федеральном контрольно-пропускном посту "Малка" в Кабардино-Балкарии. На опубликованном видео полицейские выводят из автобуса сопротивляющегося молодого человека, позже конфликт продолжается на улице.
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По информации ГУ МВД по СКФО, 26 июня сотрудники полиции на посту остановили для досмотра рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Назрань, и предложили пассажирам и водителям пройти в модуль для проверки.
«

"Выполнять законные требования полицейских водитель отказался, при этом вступил в словесную перепалку со стражами правопорядка. В ходе возникшего конфликта гражданин попытался достать из кобуры, расположенной на его поясном ремне, предмет, похожий на пистолет. Однако его действия были пресечены сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, впоследствии установлено, что это был травматический пистолет.
Там добавили, что при задержании водителя его напарник и один из пассажиров попытались помешать полицейским и тоже были задержаны и доставлены в отдел.
"По данному факту руководством ГУ МВД России по СКФО назначена проверка для установления всех обстоятельств произошедшего", - заявили в ведомстве.
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