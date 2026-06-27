В КБР водитель автобуса Москва — Назрань подрался с полицейскими

Краткий пересказ от РИА ИИ Главное управление МВД России по СКФО организовало проверку после конфликта пассажиров автобуса с полицейскими на КПП в Кабардино-Балкарии.

Конфликт произошел после того, как 26 июня сотрудники полиции на посту "Малка" остановили для досмотра рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Назрань, и предложили пассажирам и водителям пройти в модуль для проверки.

Водитель отказался выполнять требования полицейских, вступил в перепалку, попытался достать предмет, похожий на пистолет, но его действия были пресечены.

НАЛЬЧИК. 27 июн – РИА Новости. Главное управление МВД России по СКФО организовало проверку после конфликта пассажиров автобуса с полицейскими на контрольно-пропускном посту в Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба ГУ МВД по округу.

В субботу в соцсетях появилась информация о драке между пассажирами автобуса "Москва-Назрань" и сотрудниками полиции на федеральном контрольно-пропускном посту "Малка" в Кабардино-Балкарии. На опубликованном видео полицейские выводят из автобуса сопротивляющегося молодого человека, позже конфликт продолжается на улице.

По информации ГУ МВД по СКФО , 26 июня сотрудники полиции на посту остановили для досмотра рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Назрань, и предложили пассажирам и водителям пройти в модуль для проверки.

« "Выполнять законные требования полицейских водитель отказался, при этом вступил в словесную перепалку со стражами правопорядка. В ходе возникшего конфликта гражданин попытался достать из кобуры, расположенной на его поясном ремне, предмет, похожий на пистолет. Однако его действия были пресечены сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, впоследствии установлено, что это был травматический пистолет.

Там добавили, что при задержании водителя его напарник и один из пассажиров попытались помешать полицейским и тоже были задержаны и доставлены в отдел.