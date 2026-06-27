Молодежь приобрела уже более 113 миллионов билетов по "Пушкинской карте"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За время действия программы "Пушкинская карта" молодежь приобрела более 113 миллионов билетов.
- Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что миллионы талантливых ребят по всей России имеют возможность получить качественное творческое образование.
- В регионах России создано более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За время действия программы "Пушкинская карта" молодежь приобрела более 113 миллионов билетов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
День молодежи в этом году отмечается в России 27 июня.
"За время действия программы "Пушкинская карта" молодые люди приобрели более 113 миллионов билетов", - написала Любимова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что миллионы талантливых ребят по всей России сегодня имеют возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству.
"Для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов. В регионах России создано уже более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей", - отметила министр.
Кроме того, Любимова пожелала российской молодежи счастья и успехов во всех начинаниях, а также веры в свои силы и смелости на пути к мечте.