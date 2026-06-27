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Молодежь приобрела уже более 113 миллионов билетов по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 27.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:02 27.06.2026
Молодежь приобрела уже более 113 миллионов билетов по "Пушкинской карте"

Любимова: за время «Пушкинской карты» молодежь приобрела более 113 млн билетов

© РИА Новости / Максим БлиновОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Образцы "Пушкинской карты". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За время действия программы "Пушкинская карта" молодежь приобрела более 113 миллионов билетов.
  • Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что миллионы талантливых ребят по всей России имеют возможность получить качественное творческое образование.
  • В регионах России создано более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За время действия программы "Пушкинская карта" молодежь приобрела более 113 миллионов билетов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
День молодежи в этом году отмечается в России 27 июня.
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"За время действия программы "Пушкинская карта" молодые люди приобрели более 113 миллионов билетов", - написала Любимова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что миллионы талантливых ребят по всей России сегодня имеют возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству.
"Для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов. В регионах России создано уже более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей", - отметила министр.
Кроме того, Любимова пожелала российской молодежи счастья и успехов во всех начинаниях, а также веры в свои силы и смелости на пути к мечте.
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КультураРоссияОльга Любимова
 
 
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