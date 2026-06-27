Молодежь приобрела уже более 113 миллионов билетов по "Пушкинской карте"

Краткий пересказ от РИА ИИ За время действия программы "Пушкинская карта" молодежь приобрела более 113 миллионов билетов.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что миллионы талантливых ребят по всей России имеют возможность получить качественное творческое образование.

В регионах России создано более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За время действия программы "Пушкинская карта" молодежь приобрела более 113 миллионов билетов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

День молодежи в этом году отмечается в России 27 июня.

"За время действия программы "Пушкинская карта" молодые люди приобрели более 113 миллионов билетов", - написала Любимова в своем Telegram-канале

Она добавила, что миллионы талантливых ребят по всей России сегодня имеют возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству.

"Для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов. В регионах России создано уже более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей", - отметила министр.