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В РФС оценили работу Карпина на посту главного тренера сборной России - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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16:05 27.06.2026
В РФС оценили работу Карпина на посту главного тренера сборной России

Глава РФС Дюков: удовлетворены работой Карпина на посту главного тренера сборной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация удовлетворена работой главного тренера сборной России Валерия Карпина.
  • Под руководством Карпина, который возглавляет сборную с 23 июля 2021 года, произошла перестройка состава команды и обновление основного состава за счет молодых игроков.
  • Дюков отметил, что Карпину удается поддерживать работу института сборных команд, несмотря на отсутствие официальных матчей.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в организации удовлетворены работой главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. Под его руководством команда заканчивала отборочный этап чемпионата мира 2022 года, добравшись до стыковых матчей, но в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Контракт Карпина с РФС действует до июля 2028 года.
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"Мы удовлетворены работой Валерия Георгиевича. Что можно занести в актив: по сути, состоялась перестройка нашей сборной, состав обновился почти полностью. Вы видите, какие изменения были произведены за четыре года. За это время удалось посмотреть большое количество молодых футболистов, которые были вызваны в сборную. Мы видим достаточно много изменений в основном составе, но костяк сборной определен. Молодые игроки начинают играть в нем важную роль, и это, конечно, нас радует", - сказал Дюков.
"Второе, что хотелось бы отметить, – действительно достаточно сложно поддерживать работу института сборных команд, когда нет официальных матчей. Но Валерию Георгиевичу это удается. Все игроки сборной приезжают туда с желанием. Да, не во всех матчах удается достичь победы, но для футболистов нет проходных игр, они играют с полной самоотдачей. Для них большая честь быть в сборной. Это находит отклик и среди болельщиков. На матчах национальной команды всегда полные трибуны, у матчей сборной хорошие ТВ-рейтинги. Ту работу, которая была проделана Валерием Георгиевичем, можно занести ему в актив", - добавил он.
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