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В Калининграде начался праздник для выпускников "Янтарные паруса" - РИА Новости, 27.06.2026
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23:11 27.06.2026 (обновлено: 23:57 27.06.2026)
В Калининграде начался праздник для выпускников "Янтарные паруса"

РИА Новости: в Калининграде начался фестиваль для выпускников "Янтарные паруса"

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВ Калининграде
В Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде начался праздник для выпускников школ с шоу-путешествием «Янтарные паруса».
  • Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обратился к выпускникам с видеообращением, выразив уверенность в их потенциале для процветания региона.
  • Фестиваль «Янтарные паруса» пройдет впервые, и областные власти хотят сделать его традиционным.
КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Праздник для выпускников школ начался в Калининграде, впервые для них состоится шоу - путешествие "Янтарные паруса", передает корреспондент РИА Новости.
Праздник на набережной Петра Великого начался с выступления Калининградского симфонического оркестра, затем состоялась церемония награждения лучших выпускников Калининградской области. В этом году по итогам ЕГЭ в регионе зафиксировано рекордное количество выпускников, набравших 100 баллов по физике и профильной математике.
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"Знайте, что, какой бы выбор вы ни сделали, куда бы ни завела вас жизнь, Калининградская область всегда готова быть вашим причалом. Я обещаю, что здесь ваши идеи найдут поддержку, а таланты - применение. Мы верим, что именно от вашего потенциала зависит процветание нашего региона", - сказал в видеообращении к выпускникам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Фестиваль "Янтарные паруса" пройдет в Калининграде впервые, областные власти хотят сделать его традиционным.
"Ждем, обещали красивое шоу. Спасибо за такой праздник, все очень нравится", - сказала РИА Новости выпускница из Калининграда Арина.
Провести фестиваль "Янтарные паруса" для выпускников предложила президент музея Мирового океана Светлана Сивкова. По реке Преголи пройдут современные яхты и суда маломерного флота музея, среди которых историческая реплика ботика Петра I и единственный в стране куренас "Русна", который был изготовлен специально по заказу музея по старинной технологии.
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