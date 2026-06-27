В Калининграде начался праздник для выпускников "Янтарные паруса"

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"Знайте, что, какой бы выбор вы ни сделали, куда бы ни завела вас жизнь, Калининградская область всегда готова быть вашим причалом. Я обещаю, что здесь ваши идеи найдут поддержку, а таланты - применение. Мы верим, что именно от вашего потенциала зависит процветание нашего региона", - сказал в видеообращении к выпускникам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.