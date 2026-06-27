В крупных городах Израиля проходят антиправительственные митинги

Краткий пересказ от РИА ИИ Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах страны, главная демонстрация проходит в центре Тель-Авива.

Активисты выступают против политики правительства Нетаньяху.

Протесты проходят и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственные митинги в крупных городах страны, главная демонстрация проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники сил левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху

Перед митингом на театральной площади сотни активистов прошли маршем по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам.

Активисты держат в руках плакаты с призывами к защите демократических ценностей и лозунгами, которые иллюстрируют неудачи нынешнего правительства. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан

Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Они отмечают, что этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе, которые продолжаются уже более 2,5 лет.

На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.

Аналогичные антиправительственные акции проходят в субботу и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.