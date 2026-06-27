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В крупных городах Израиля проходят антиправительственные митинги - РИА Новости, 27.06.2026
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20:34 27.06.2026 (обновлено: 20:37 27.06.2026)
В крупных городах Израиля проходят антиправительственные митинги

РИА Новости: тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги

© РИА НовостиАнтиправительственный митинг в Тель-Авиве
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах страны, главная демонстрация проходит в центре Тель-Авива.
  • Активисты выступают против политики правительства Нетаньяху.
  • Протесты проходят и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственные митинги в крупных городах страны, главная демонстрация проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники сил левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
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Перед митингом на театральной площади сотни активистов прошли маршем по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам.
Активисты держат в руках плакаты с призывами к защите демократических ценностей и лозунгами, которые иллюстрируют неудачи нынешнего правительства. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.
Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Они отмечают, что этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе, которые продолжаются уже более 2,5 лет.
На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.
Аналогичные антиправительственные акции проходят в субботу и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданИерусалимБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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