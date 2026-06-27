"Заблокировали их". Происходящее в Иране вызвало шок в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попытки расширения военного присутствия США на Ближнем Востоке привели к тяжелым последствиям, пишет Foreign Policy.
- Американо-израильская операция "Эпическая ярость" спровоцировала "самый опасный сценарий нефтяного кризиса".
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Попытки расширения военного присутствия США на Ближнем Востоке привели к тяжелым последствиям для Вашингтона, пишет Foreign Policy.
Как отмечает издание, американо-израильская операция "Эпическая ярость" спровоцировала "самый опасный сценарий нефтяного кризиса".
Накануне вечером Центральное командование американских Вооруженных сил сообщило, что США нанесли удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. По данным СМИ, в районе иранского города Сирик прогремели взрывы, предположительно, два снаряда попали в местную телебашню. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал скорый и решительный ответ на этот удар.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.
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