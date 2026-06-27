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Иран пригрозил США жестким ответом на нарушение меморандума - РИА Новости, 27.06.2026
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13:45 27.06.2026 (обновлено: 18:12 27.06.2026)
Иран пригрозил США жестким ответом на нарушение меморандума

Резаи: Иран решительно ответит на нарушение США каждого пункта меморандума

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мохсен Резаи заявил, что Иран жестко и решительно ответит на нарушение США пунктов меморандума о взаимопонимании.
  • Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану, а затем иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.
ТЕГЕРАН, 27 июн - РИА Новости. Иран жестко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума, заявил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.
"Поддерживая действия своих марионеточных сил в регионе, США нарушили первый пункт меморандума о взаимопонимании и, продолжая создавать напряженность в Ормузском проливе, пятый пункт. Иран жестко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума", - написал Резаи на своей официальной странице в соцсети Х.
Ранее МИД исламской республики заявил, что атаки США на Иран - явное нарушение меморандума о взаимопонимании. Внешнеполитическое ведомство отметило, что Иран нанес ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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