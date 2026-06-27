Иран пригрозил США жестким ответом на нарушение меморандума

Краткий пересказ от РИА ИИ Мохсен Резаи заявил, что Иран жестко и решительно ответит на нарушение США пунктов меморандума о взаимопонимании.

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану, а затем иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.

ТЕГЕРАН, 27 июн - РИА Новости. Иран жестко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума, заявил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе . Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.

"Поддерживая действия своих марионеточных сил в регионе, США нарушили первый пункт меморандума о взаимопонимании и, продолжая создавать напряженность в Ормузском проливе, пятый пункт. Иран жестко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума", - написал Резаи на своей официальной странице в соцсети Х

Ранее МИД исламской республики заявил, что атаки США на Иран - явное нарушение меморандума о взаимопонимании. Внешнеполитическое ведомство отметило, что Иран нанес ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.