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Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании - РИА Новости, 27.06.2026
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11:48 27.06.2026 (обновлено: 12:26 27.06.2026)
Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

МИД Ирана назвал удары США по Ирану нарушением меморандума о взаимопонимании

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана заявляет, что атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании и Устава ООН.
  • Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 27 июн - РИА Новости. Атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании, заявляет МИД исламской республики.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осуждает воздушные атаки террористической армии США по нескольким объектам на южном побережье Ирана вечером в пятницу, 26 июня 2026 года. Эти жестокие атаки, направленные против иранских объектов береговой охраны, являются грубым нарушением… Устава ООН, а также явным нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании", - говорится в заявлении, которое приводится в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Иранский МИД отмечает, что исламская республика нанесла ответные удары, основываясь на неотъемлемом праве страны на самооборону. Согласно заявлению министерства, ответственность за последствия этой ситуации лежит на Вашингтоне и на сторонах, которые оказывают содействие США в осуществлении агрессии.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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