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СМИ: в Иране обвинили США в отсутствии приверженности прекращению огня - РИА Новости, 27.06.2026
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01:35 27.06.2026
СМИ: в Иране обвинили США в отсутствии приверженности прекращению огня

Reuters: в Иране обвинили США в отсутствии приверженности прекращению огня

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента заявил, что Трамп не проявил приверженности принципам переговоров и условиям прекращения огня.
  • Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента на фоне последних ударов США по территории Ирана заявил, что президент США Дональд Трамп якобы не проявил приверженности принципам переговоров и условиям прекращения огня, передает агентство Рейтер.
"Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента заявил, что Трамп не проявил никакой приверженности принципам переговоров или прекращения огня", - говорится в сообщении.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие
01:27
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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