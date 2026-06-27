СМИ: в Иране обвинили США в отсутствии приверженности прекращению огня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента заявил, что Трамп не проявил приверженности принципам переговоров и условиям прекращения огня.
- Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента на фоне последних ударов США по территории Ирана заявил, что президент США Дональд Трамп якобы не проявил приверженности принципам переговоров и условиям прекращения огня, передает агентство Рейтер.
"Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента заявил, что Трамп не проявил никакой приверженности принципам переговоров или прекращения огня", - говорится в сообщении.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.