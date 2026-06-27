Минпромторг назвал лидеров среди импортеров российских товаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны за январь — март составил 32,5 миллиарда долларов.
- Лидерами среди импортеров стали Китай, Белоруссия и Казахстан.
- Экспорт в страны ЕАЭС увеличился на 10%, в Турцию — на 19%, а в Индию — на 40%.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны составил 32,5 миллиарда долларов, лидерами среди импортеров стали Китай, Белоруссия и Казахстан, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель главы министерства Роман Чекушов.
"В последние годы мы переориентировались на экспортно-дружественные страны. За январь-март несырьевой неэнергетический экспорт в эти страны составил 32,5 миллиарда долларов. Среди них, безусловно, первое место продолжает занимать Китай. В тройке также страны Евразийского экономического союза – традиционно Белоруссия и Казахстан", - сказал он.
В топ-5 также попали страны дальнего зарубежья - Турция и Индия.
По словам замминистра, экспорт в страны ЕАЭС в первом квартале увеличился на 10%, в Турцию на 19%, а в Индию - на 40%. "У нас большой прирост именно в Индию благодаря активной работе по заключению соглашения о свободной торговле", - пояснил Чекушов.
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