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Минпромторг назвал лидеров среди импортеров российских товаров - РИА Новости, 27.06.2026
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04:44 27.06.2026
Минпромторг назвал лидеров среди импортеров российских товаров

Чекушов: российские товары больше всего импортируют КНР, Белоруссия и Казахстан

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны за январь — март составил 32,5 миллиарда долларов.
  • Лидерами среди импортеров стали Китай, Белоруссия и Казахстан.
  • Экспорт в страны ЕАЭС увеличился на 10%, в Турцию — на 19%, а в Индию — на 40%.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны составил 32,5 миллиарда долларов, лидерами среди импортеров стали Китай, Белоруссия и Казахстан, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель главы министерства Роман Чекушов.
"В последние годы мы переориентировались на экспортно-дружественные страны. За январь-март несырьевой неэнергетический экспорт в эти страны составил 32,5 миллиарда долларов. Среди них, безусловно, первое место продолжает занимать Китай. В тройке также страны Евразийского экономического союза – традиционно Белоруссия и Казахстан", - сказал он.
В топ-5 также попали страны дальнего зарубежья - Турция и Индия.
По словам замминистра, экспорт в страны ЕАЭС в первом квартале увеличился на 10%, в Турцию на 19%, а в Индию - на 40%. "У нас большой прирост именно в Индию благодаря активной работе по заключению соглашения о свободной торговле", - пояснил Чекушов.
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20 июня, 10:43
 
ЭкономикаИндияКитайБелоруссияЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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