Anthropic заявила, что США вернули доступ к Mythos 5 ряду организаций

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американская компания-разработчик в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic подтвердила, что правительство США вернуло доступ к наиболее мощной модели ИИ Mythos 5 ряду американских организаций в области безопасности, следует из сообщения компании.

"Сегодня правительство уведомило нас о том, что Mythos 5, наша самая мощная модель кибербезопасности, снова может использоваться в ряде американских организаций, которые занимаются управлением и защитой критически важной инфраструктуры", - говорится в сообщении компании на ее странице в соцсети Х.