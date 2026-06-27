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В России введут новый ГОСТ на пломбир - РИА Новости, 27.06.2026
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01:23 27.06.2026
В России введут новый ГОСТ на пломбир

РИА Новости: в России введут новый ГОСТ на пломбир

© РИА Новости / Виталий ТимкивПроизводство мороженого
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Производство мороженого. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир, а также на молочное и сливочное мороженое.
  • ГОСТ устанавливает требования к качеству мороженого, включая содержание жира, массу сиропа или фруктовой начинки и другие характеристики.
  • Температура мороженого всех трех видов должна быть не выше –18 градусов Цельсия.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир, а также на молочное и сливочное мороженое, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
ГОСТ устанавливает различные требования к качеству мороженого: от содержания в нем жира до массы сиропа или фруктовой начинки. Так, массовая доля жира в сливочном мороженом должна начинаться от 8%, в пломбире - уже от 12%, а в молочном - от 0,5%.
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При этом жир в мороженом должен быть только молочным. Структура мороженого должна быть однородной, без ощутимых комочков жира или частичек белка, а консистенция - плотной.
Самым сладким может быть молочное мороженое: там доля сахарозы должна быть не меньше 14,5% от массы мороженого. В сливочном и в пломбире показатель чуть ниже - от 14%.
Сырое молоко и сливки, из которых изготавливается мороженое, должны соответствовать ветеринарным требованиям.
Температура мороженого всех трех видов должна быть не выше -18 градусов Цельсия.
Отдельно в ГОСТе прописана доля содержания различных топпингов и добавок в мороженом. Так, например, если мороженое вида крем-брюле, то сиропа в нем должно быть не менее 10% от массы десерта.
Если мороженое фруктовое, то кусочков фруктов или пюре из них должно быть не менее 1,4% от массы. В ореховом мороженом ядер орехов должно быть не менее 6% от массы.
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ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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