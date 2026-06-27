В России введут новый ГОСТ на пломбир

Краткий пересказ от РИА ИИ Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир, а также на молочное и сливочное мороженое.

ГОСТ устанавливает требования к качеству мороженого, включая содержание жира, массу сиропа или фруктовой начинки и другие характеристики.

Температура мороженого всех трех видов должна быть не выше –18 градусов Цельсия.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир, а также на молочное и сливочное мороженое, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

ГОСТ устанавливает различные требования к качеству мороженого: от содержания в нем жира до массы сиропа или фруктовой начинки. Так, массовая доля жира в сливочном мороженом должна начинаться от 8%, в пломбире - уже от 12%, а в молочном - от 0,5%.

При этом жир в мороженом должен быть только молочным. Структура мороженого должна быть однородной, без ощутимых комочков жира или частичек белка, а консистенция - плотной.

Самым сладким может быть молочное мороженое: там доля сахарозы должна быть не меньше 14,5% от массы мороженого. В сливочном и в пломбире показатель чуть ниже - от 14%.

Сырое молоко и сливки, из которых изготавливается мороженое, должны соответствовать ветеринарным требованиям.

Температура мороженого всех трех видов должна быть не выше -18 градусов Цельсия.

Отдельно в ГОСТе прописана доля содержания различных топпингов и добавок в мороженом. Так, например, если мороженое вида крем-брюле, то сиропа в нем должно быть не менее 10% от массы десерта.