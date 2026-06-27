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В Госдуме предложили применить ответные меры к компании Apple - РИА Новости, 27.06.2026
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19:03 27.06.2026
В Госдуме предложили применить ответные меры к компании Apple

Шеремет: стоит применить ответные меры к Apple за удаление российских приложений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений.
  • Из App Store пропали все приложения VK, их удаление подтвердила российская компания.
  • Минцифры России назвало решение Apple политически мотивированным.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости предложил применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений.
В четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке. Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ, которые вытесняются отечественными приложениями.
"Мы должны противодействовать угрозам, которые поступают, в том числе, по линии информационной безопасности и интернет-связи. Считаю, что нам стоит применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений, если там не осознают и не признают ошибочность своей политики", - сказал Шеремет.
По его словам, действия Apple в отношении России на сегодня крайне политизированы.
Shaman - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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ТехнологииРоссияМихаил ШереметAppleГосдума РФ
 
 
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