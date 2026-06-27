В Госдуме предложили применить ответные меры к компании Apple

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости предложил применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений.

"Мы должны противодействовать угрозам, которые поступают, в том числе, по линии информационной безопасности и интернет-связи. Считаю, что нам стоит применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений, если там не осознают и не признают ошибочность своей политики", - сказал Шеремет.