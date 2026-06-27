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Депутат Госдумы рассказал об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября - РИА Новости, 27.06.2026
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02:48 27.06.2026 (обновлено: 05:53 27.06.2026)
Депутат Госдумы рассказал об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

Аксененко: изменения, касающиеся работы советов МКД, вступят в силу с 1 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
  • Изменения предполагают более прозрачную систему, которая позволит собственникам контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании.
  • Также будет введено требование о протоколе избрания членов совета дома, который должны подписать и сами избранные члены, и появится возможность для председателя совета дома работать совместно с другими членами совета.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первого сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"С 1 сентября вступают в силу изменения, которые касаются работы советов многоквартирных домов и приемки работ по содержанию общего имущества. Так, Минстрой установит порядок и сроки оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Для жителей это означает больше прозрачности", — заявил РИА Новости Аксененко.
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По его словам, если работы выполнены, должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов. Он отметил, что это поможет собственникам контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании каждый месяц.
"Еще одно изменение: если жители выбрали членов совета дома, это должно быть оформлено протоколом. Причем подписывать его должны в том числе сами избранные члены совета. Это правильно, потому что человек должен понимать, что он избран, согласен участвовать в этой работе и берет на себя определенную ответственность перед соседями", — подчеркнул Аксененко.
Кроме того, у собственников с 1 сентября появится возможность решить, что председатель совета дома будет действовать не один, а совместно с членами совета.
"На практике это важная вещь. В большом доме много вопросов: содержание подъездов, двора, инженерных систем, текущий ремонт, работа с управляющей организацией. Не всегда правильно и эффективно, когда все замыкается на одном человеке. В целом считаю, что сфера управления многоквартирными домами должна становиться более открытой и понятной для людей. Любые изменения, которые усиливают роль собственников, делают работу управляющих организаций более прозрачной и устанавливают единые правила взаимодействия, — это шаг в правильном направлении", — заключил он.
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ОбществоРоссияАлександр АксененкоГосдума РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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