Депутат Госдумы рассказал об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Изменения предполагают более прозрачную систему, которая позволит собственникам контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании.

Также будет введено требование о протоколе избрания членов совета дома, который должны подписать и сами избранные члены, и появится возможность для председателя совета дома работать совместно с другими членами совета.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первого сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

"С 1 сентября вступают в силу изменения, которые касаются работы советов многоквартирных домов и приемки работ по содержанию общего имущества. Так, Минстрой установит порядок и сроки оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Для жителей это означает больше прозрачности", — заявил РИА Новости Аксененко

По его словам, если работы выполнены, должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов. Он отметил, что это поможет собственникам контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании каждый месяц.

"Еще одно изменение: если жители выбрали членов совета дома, это должно быть оформлено протоколом. Причем подписывать его должны в том числе сами избранные члены совета. Это правильно, потому что человек должен понимать, что он избран, согласен участвовать в этой работе и берет на себя определенную ответственность перед соседями", — подчеркнул Аксененко.

Кроме того, у собственников с 1 сентября появится возможность решить, что председатель совета дома будет действовать не один, а совместно с членами совета.