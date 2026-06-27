В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница в результате украинской вооруженной агрессии, сообщил глава города Иван Приходько.
- При атаке украинского беспилотника в том же районе еще одна женщина получила ранение.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница Горловки погибла в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщил глава города Иван Приходько.
Он добавил, что в том же районе еще одна женщина получила ранение при атаке украинского беспилотника.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.