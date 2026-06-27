Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 27.06.2026
В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в результате атаки ВСУ на Горловку

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница в результате украинской вооруженной агрессии, сообщил глава города Иван Приходько.
  • При атаке украинского беспилотника в том же районе еще одна женщина получила ранение.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница Горловки погибла в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщил глава города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница", - написал Приходько в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в том же районе еще одна женщина получила ранение при атаке украинского беспилотника.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Нам нужно": премьер Латвии сделал необычное признание об Украине
04:58
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала