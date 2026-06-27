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В Европе в субботу ожидается аномальная жара - РИА Новости, 27.06.2026
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14:34 27.06.2026 (обновлено: 14:37 27.06.2026)
В Европе в субботу ожидается аномальная жара

AFP: более 193 миллиона человек столкнутся с аномальной жарой в Европе

© REUTERS / Sarah MeyssonnierЖенщина укрывается от солнца на площади Трокадеро в Париже
Женщина укрывается от солнца на площади Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Женщина укрывается от солнца на площади Трокадеро в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере 193 миллиона человек в Европе столкнутся с экстремальной жарой в субботу.
  • Температура воздуха ожидается выше плюс 35 градусов, аномальная жара смещается на восток.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. По меньшей мере 193 миллиона человек столкнутся в субботу с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, обрушившихся на континент, передает агентство Франс Пресс.
"По меньшей мере 193 миллиона человек по всей Европе, как ожидается, столкнутся в субботу с температурой воздуха выше плюс 35 градусов", - говорится в сообщении.
По информации агентства, ожидается смещение аномальной жары на восток.
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