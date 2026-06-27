"Настало время". В Эстонии сделали дерзкое заявление о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости усилить давление на Россию.
- Министр призвал европейские государства увеличить военную и финансовую помощь Киеву.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Европа должна усилить давление на Россию и продолжать наращивать поддержку Украины, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg.
"Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовым к любым ответным действиям с ее стороны", — утверждает он.
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Также министр обратился к европейским государствам с призывом увеличить военную и финансовую помощь Киеву.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".