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"Настало время". В Эстонии сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 27.06.2026
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11:36 27.06.2026 (обновлено: 18:49 27.06.2026)
"Настало время". В Эстонии сделали дерзкое заявление о России

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал ЕС усилить давление на Россию

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости усилить давление на Россию.
  • Министр призвал европейские государства увеличить военную и финансовую помощь Киеву.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Европа должна усилить давление на Россию и продолжать наращивать поддержку Украины, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg.
"Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовым к любым ответным действиям с ее стороны", — утверждает он.
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Также министр обратился к европейским государствам с призывом увеличить военную и финансовую помощь Киеву.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".
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