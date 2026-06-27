Рейтинг@Mail.ru
В Ессентуках возобновили поиски подростка - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 27.06.2026 (обновлено: 20:12 27.06.2026)
В Ессентуках возобновили поиски подростка

В Ессентуках возобновили поиски девочки, предположительно, утонувшей в реке

© МЧС Ставрополья/MAXПоиск пропавшей девочки-подростка в Ессентуках
Поиск пропавшей девочки-подростка в Ессентуках - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© МЧС Ставрополья/MAX
Поиск пропавшей девочки-подростка в Ессентуках
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиски девочки-подростка, предположительно утонувшей в реке Подкумок в Ессентуках, возобновились в субботу и продолжаются уже четвертый день.
  • В поисках участвуют 50 человек, включая спасателей и добровольцев из соседних регионов, а общая протяженность подлежащей обследованию акватории составляет около 10 километров.
НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости. Поиски девочки-подростка, которая, предположительно, утонула в реке Подкумок в Ессентуках, возобновили в субботу, они продолжаются уже четвертый день, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по региону.
В среду ведомство сообщало, что на реке Подкумок в Ессентуках, предположительно, утонул ребенок 2009 года рождения. С тех пор девочку ищут 22 человека и девять единиц техники.
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Тело третьего пропавшего в Звенигороде подростка может быть подо льдом
13 марта, 14:18
"Поиски утром возобновлены, в них участвуют спасатели и волонтеры", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что всего в работах участвуют 50 человек, в том числе добровольцы из соседних регионов: Кабардино-Балкарии и Ингушетии.
"Общая протяженность акватории, подлежащей обследованию, составляет около 10 километров", - отметили в МЧС.
Сотрудник СК России на месте гибели детей на реке Десна в Брянске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Брянске спасатели продолжают поиски детей, провалившихся под лед
21 января, 21:06
 
ПроисшествияЕссентукиРоссияРеспублика ИнгушетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала