В Ессентуках возобновили поиски подростка

НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости. Поиски девочки-подростка, которая, предположительно, утонула в реке Подкумок в Ессентуках, возобновили в субботу, они продолжаются уже четвертый день, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по региону.