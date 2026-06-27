В Ессентуках возобновили поиски подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поиски девочки-подростка, предположительно утонувшей в реке Подкумок в Ессентуках, возобновились в субботу и продолжаются уже четвертый день.
- В поисках участвуют 50 человек, включая спасателей и добровольцев из соседних регионов, а общая протяженность подлежащей обследованию акватории составляет около 10 километров.
НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости. Поиски девочки-подростка, которая, предположительно, утонула в реке Подкумок в Ессентуках, возобновили в субботу, они продолжаются уже четвертый день, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по региону.
В среду ведомство сообщало, что на реке Подкумок в Ессентуках, предположительно, утонул ребенок 2009 года рождения. С тех пор девочку ищут 22 человека и девять единиц техники.
"Поиски утром возобновлены, в них участвуют спасатели и волонтеры", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что всего в работах участвуют 50 человек, в том числе добровольцы из соседних регионов: Кабардино-Балкарии и Ингушетии.
"Общая протяженность акватории, подлежащей обследованию, составляет около 10 километров", - отметили в МЧС.