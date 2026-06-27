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Ефимов: инженерные работы ведутся на площадке электродепо "Бирюлевское" - РИА Новости, 27.06.2026
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14:07 27.06.2026
Ефимов: инженерные работы ведутся на площадке электродепо "Бирюлевское"

Ефимов: инженерные работы ведутся на стройплощадке электродепо "Бирюлевское"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Строители проводят работы по обустройству инженерных систем на площадке, где возводят электродепо "Бирюлевское" в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Депо будет находиться в Западном Бирюлеве на юге Москвы на участке площадью более 15,6 гектара.
"На территории предусмотрен большой объем работ: будет изъято около 411 тысяч кубических метров грунта, примерно 37 тысяч из них планируется использовать для обратной засыпки. В среднем глубина выработки варьируется в районе трех метров. Также по периметру будущего депо возводят девять подпорных стен, их расположение продиктовано рельефом местности", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города отметил, что на площадке каждый день работают около 400 строителей и свыше 24 единиц техники.
В сообщении градкомплекса также говорится, что строители проекта заканчивают работы по выносу теплосети. При этом на площадке еще ведутся работы по обустройству хозяйственно-бытовой канализации и инженерных сетей.
Открытие электродепо назначено на 2029 год. В нем будут обслуживать подвижной состав Бирюлевской ветки, которая еще строится. Новая линия сможет улучшить транспортное сообщение для 1 миллиона жителей восьми районов столицы, отметили в градкомплексе.
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