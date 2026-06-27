В Донецке при атаке БПЛА на автозаправку пострадал мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке при атаке украинских военных на автозаправочную станцию в Кировском районе пострадал мужчина 1960 года рождения.
- Пострадавшему уже оказана медицинская помощь.
ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Житель Донецка получил ранение при атаке украинских военных на автозаправочную станцию, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на автозаправочную станцию в Кировском районе пострадал мужчина 1960 г.р.", – написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшему уже оказана медицинская помощь.