Россиянам объяснили, почему доллар так рвется вверх

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"В условиях высокой волатильности валютного рынка основным способом снижения рисков для частных инвесторов остается диверсификация валютного портфеля. Оптимальным выглядит распределение средств между рублем, долларом, евро и юанем, чтобы снизить зависимость от колебаний одной валюты", — пояснила эксперт.