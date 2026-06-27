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Россиянам объяснили, почему доллар так рвется вверх - РИА Новости, 27.06.2026
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02:17 27.06.2026
Россиянам объяснили, почему доллар так рвется вверх

Финансист Проценко: ослабление рубля связано с ростом покупок валюты Минфином

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункт обмена валюты в Москве
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К концу июня доллар на внебиржевом рынке приблизился к отметке 78 рублей.
  • с Urals ниже 60 долларов и низкими продажами валютной выручки экспортерами.
  • Эксперт Гузель Проценко рекомендует диверсифицировать валютный портфель, распределяя средства между рублем, долларом, евро и юанем.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. К концу июня доллар на внебиржевом рынке приблизился к отметке 78 рублей. О причинах ослабления рубля и о том, как защитить сбережения, агентству "Прайм" рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
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"В условиях высокой волатильности валютного рынка основным способом снижения рисков для частных инвесторов остается диверсификация валютного портфеля. Оптимальным выглядит распределение средств между рублем, долларом, евро и юанем, чтобы снизить зависимость от колебаний одной валюты", — пояснила эксперт.
По словам Проценко, ослабление рубля связано с ростом покупок валюты Минфином, падением нефти Urals ниже 60 долларов и низкими продажами валютной выручки экспортерами. Дополнительное давление оказал и сильный доллар на мировом рынке. При этом рублёвые вклады и облигации по-прежнему дают высокую доходность, поэтому эксперт советует не делать выбор в пользу одной валюты, а грамотно распределять активы.
Если тренд сохранится, к началу июля доллар может достичь 78–79 рублей, евро — 89–90 рублей, юань — около 11,5 рубля, заключила Проценко.
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ЭкономикаГузель ПроценкоАльфа-ФорексМинистерство финансов РФ (Минфин России)UralsСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
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