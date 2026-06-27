Россиянам объяснили, почему доллар так рвется вверх

Краткий пересказ от РИА ИИ
- К концу июня доллар на внебиржевом рынке приблизился к отметке 78 рублей.
- с Urals ниже 60 долларов и низкими продажами валютной выручки экспортерами.
- Эксперт Гузель Проценко рекомендует диверсифицировать валютный портфель, распределяя средства между рублем, долларом, евро и юанем.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. К концу июня доллар на внебиржевом рынке приблизился к отметке 78 рублей. О причинах ослабления рубля и о том, как защитить сбережения, агентству "Прайм" рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
«
"В условиях высокой волатильности валютного рынка основным способом снижения рисков для частных инвесторов остается диверсификация валютного портфеля. Оптимальным выглядит распределение средств между рублем, долларом, евро и юанем, чтобы снизить зависимость от колебаний одной валюты", — пояснила эксперт.
По словам Проценко, ослабление рубля связано с ростом покупок валюты Минфином, падением нефти Urals ниже 60 долларов и низкими продажами валютной выручки экспортерами. Дополнительное давление оказал и сильный доллар на мировом рынке. При этом рублёвые вклады и облигации по-прежнему дают высокую доходность, поэтому эксперт советует не делать выбор в пользу одной валюты, а грамотно распределять активы.
Если тренд сохранится, к началу июля доллар может достичь 78–79 рублей, евро — 89–90 рублей, юань — около 11,5 рубля, заключила Проценко.
Россиянам объяснили, почему доллар снова начал расти
24 июня, 02:10