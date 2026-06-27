В ДНР рассказали о планировании запуска прямых поездов в Симферополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытие прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк — Симферополь запланировано на 2029 год.
- В 2028 году планируется открытие проходящего через Луганск прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж.
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Открытие прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк - Симферополь запланировано на 2029 год, рассказал РИА Новости министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
"На 2029 год предусмотрены мероприятия по организации прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк - Симферополь", - сказал Бондаренко.
Министр добавил, что в 2028 году планируется открытие проходящего через Луганск прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж.