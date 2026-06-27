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В ДНР рассказали о планировании запуска прямых поездов в Симферополь - РИА Новости, 27.06.2026
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11:16 27.06.2026
В ДНР рассказали о планировании запуска прямых поездов в Симферополь

В ДНР анонсировали открытие прямого ж/д сообщения Донецк — Симферополь

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкКрымская железная дорога
Крымская железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытие прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк — Симферополь запланировано на 2029 год.
  • В 2028 году планируется открытие проходящего через Луганск прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж.
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Открытие прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк - Симферополь запланировано на 2029 год, рассказал РИА Новости министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
"На 2029 год предусмотрены мероприятия по организации прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк - Симферополь", - сказал Бондаренко.
Министр добавил, что в 2028 году планируется открытие проходящего через Луганск прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж.
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ДонецкСимферопольДонецкая Народная Республика
 
 
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