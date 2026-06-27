Краткий пересказ от РИА ИИ Военный ВСУ, пытавшийся сдаться в плен российским подразделениям в Новом Донбассе, был убит украинскими боевиками.

Российские военнослужащие регулярно фиксируют в радиоперехватах угрозы в адрес украинских военных, отказывающихся выполнять приказы командования ВСУ.

Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск «Центр».

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Военный ВСУ, пытавшийся с белым полотенцем в руках сдаться в плен российским подразделениям во время боев за освобожденный ВС РФ населенный пункт Новый Донбасс в ДНР, был убит украинскими боевиками, рассказал РИА Новости комбат соединения морской пехоты группировки войск "Центр" с позывным Барс.

По словам Барса, командира третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, украинский военный после огневого воздействия российских FPV-дронов принял решение сдаться в плен и покинул позицию с белым полотенцем в руках.

"Он дошел до железной дороги, после чего по нему отработали подразделения ВСУ . Военнослужащий был уничтожен", - сказал собеседник агентства.

Командир батальона также рассказал, что российские военнослужащие регулярно фиксируют в радиоперехватах угрозы в адрес украинских военных, отказывающихся выполнять приказы командования ВСУ.

По словам Барса, около недели назад в эфире прозвучал диалог, в ходе которого украинский военный отказался выполнять приказ, опасаясь российских бойцов и FPV-дронов, после чего командир ВСУ пригрозил ему: "Я тебя сам сейчас убью, отправлю "Бабу-ягу" - иди вперед".