Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ убили сослуживца, желавшего сдаться в плен - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 27.06.2026
Боевики ВСУ убили сослуживца, желавшего сдаться в плен

ВСУ ликвидировали украинского военного, пытавшегося сдаться в плен в ДНР

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный ВСУ, пытавшийся сдаться в плен российским подразделениям в Новом Донбассе, был убит украинскими боевиками.
  • Российские военнослужащие регулярно фиксируют в радиоперехватах угрозы в адрес украинских военных, отказывающихся выполнять приказы командования ВСУ.
  • Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск «Центр».
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Военный ВСУ, пытавшийся с белым полотенцем в руках сдаться в плен российским подразделениям во время боев за освобожденный ВС РФ населенный пункт Новый Донбасс в ДНР, был убит украинскими боевиками, рассказал РИА Новости комбат соединения морской пехоты группировки войск "Центр" с позывным Барс.
По словам Барса, командира третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, украинский военный после огневого воздействия российских FPV-дронов принял решение сдаться в плен и покинул позицию с белым полотенцем в руках.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Нам нужно": премьер Латвии сделал необычное признание об Украине
04:58
"Он дошел до железной дороги, после чего по нему отработали подразделения ВСУ. Военнослужащий был уничтожен", - сказал собеседник агентства.
Командир батальона также рассказал, что российские военнослужащие регулярно фиксируют в радиоперехватах угрозы в адрес украинских военных, отказывающихся выполнять приказы командования ВСУ.
По словам Барса, около недели назад в эфире прозвучал диалог, в ходе которого украинский военный отказался выполнять приказ, опасаясь российских бойцов и FPV-дронов, после чего командир ВСУ пригрозил ему: "Я тебя сам сейчас убью, отправлю "Бабу-ягу" - иди вперед".
Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск "Центр".
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Противоречит интересам": в Польше сделали тревожное для Украины заявление
07:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала