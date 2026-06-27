Чернышенко призвал привлекать ветеранов СВО в науку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал привлекать ветеранов спецоперации к работе в сфере изобретательства и рационализаторства для решения задач оборонной промышленности.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал привлекать ветеранов спецоперации к работе в сфере изобретательства и рационализаторства для решения задач оборонной промышленности.
"Сегодня крайне востребован уникальный опыт ветеранов СВО для решения задач оборонной промышленности. Очень важно привлекать их к совместной работе, создавая на базе вузов и научных институтов новые ячейки ВОИР", - сказал Чернышенко в видеообращении.
Он отметил, что Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) развивается при поддержке президента России Владимира Путина.
ВОИР ведет свою деятельность с 1932 года. За почти вековую историю общества были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, ставших значимым вкладом в укрепление научно-технологического потенциала страны и благополучие граждан.
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