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Чернышенко призвал привлекать ветеранов СВО в науку - РИА Новости, 27.06.2026
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Наука
 
08:08 27.06.2026 (обновлено: 09:59 27.06.2026)
Чернышенко призвал привлекать ветеранов СВО в науку

Чернышенко призвал привлекать ветеранов СВО к работе в сфере изобретательства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал привлекать ветеранов спецоперации к работе в сфере изобретательства и рационализаторства для решения задач оборонной промышленности.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал привлекать ветеранов спецоперации к работе в сфере изобретательства и рационализаторства для решения задач оборонной промышленности.
"Сегодня крайне востребован уникальный опыт ветеранов СВО для решения задач оборонной промышленности. Очень важно привлекать их к совместной работе, создавая на базе вузов и научных институтов новые ячейки ВОИР", - сказал Чернышенко в видеообращении.
Он отметил, что Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) развивается при поддержке президента России Владимира Путина.
ВОИР ведет свою деятельность с 1932 года. За почти вековую историю общества были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, ставших значимым вкладом в укрепление научно-технологического потенциала страны и благополучие граждан.
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