Молодожены во время торжественной регистрации брака. Архивное фото

Молодожены во время торжественной регистрации брака

Четыре пары зарегистрировали брак на рассвете в День молодежи в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Четыре новые семьи родились на рассвете в столице рассветов - городе Кирове, где устроили выездную церемонию бракосочетания в Александровском саду, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кировская молодежь встретила рассвет на набережной Грина, дав старт событиям большой программы Дня молодежи, которая была разработана молодыми кировчанами совместно с министерством молодежной политики региона.

« "Третий год подряд вместе с сотнями молодых людей Кирова - столицы рассветов - встречаю восход солнца над Вяткой. Это уже наша добрая традиция ко Дню молодежи под девизом "Дома теплее", - приводятся в сообщении слова губернатора Кировской области Александра Соколова.

С первыми лучами солнца в столице рассветов родились новые семьи. Выездная церемония бракосочетания прошла около 3 часов утра в ротонде Александровского сада. Семейными узами связали себя четыре пары.