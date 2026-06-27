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Четыре пары зарегистрировали брак на рассвете в День молодежи в Кирове - РИА Новости, 27.06.2026
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
15:22 27.06.2026
Четыре пары зарегистрировали брак на рассвете в День молодежи в Кирове

В Александровском саду Кирова прошла выездная церемонию бракосочетания для 4 пар

© РИА Новости / Александр КряжевМолодожены во время торжественной регистрации брака
Молодожены во время торжественной регистрации брака - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Молодожены во время торжественной регистрации брака. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Четыре новые семьи родились на рассвете в столице рассветов - городе Кирове, где устроили выездную церемонию бракосочетания в Александровском саду, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кировская молодежь встретила рассвет на набережной Грина, дав старт событиям большой программы Дня молодежи, которая была разработана молодыми кировчанами совместно с министерством молодежной политики региона.
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"Третий год подряд вместе с сотнями молодых людей Кирова - столицы рассветов - встречаю восход солнца над Вяткой. Это уже наша добрая традиция ко Дню молодежи под девизом "Дома теплее", - приводятся в сообщении слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
С первыми лучами солнца в столице рассветов родились новые семьи. Выездная церемония бракосочетания прошла около 3 часов утра в ротонде Александровского сада. Семейными узами связали себя четыре пары.
"Решение начать историю семьи с первыми лучами солнца в Кирове — столице рассветов — символично. Оно знаменует собой новый совместный путь, наполненный радостью, любовью и счастьем. Создание семьи — значит быть всегда вместе, создавать уют домашнего очага, традиции, быть прекрасными родителями и воспитывать детей", — цитирует пресс-служба главы региона.
 
Кировская областьКировКировская областьАлександр Соколов
 
 
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