Над Тульской областью сбили два беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены два украинских беспилотника в небе над Тульской областью.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще два украинских беспилотника в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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