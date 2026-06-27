В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали 11 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» под Ростовом пострадали 11 человек.
- Девять человек были госпитализированы, двое отказались от госпитализации.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате атаки БПЛА по музейному комплексу "Самбекские высоты" под Ростовом, из них девять госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
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"В результате атаки БПЛА по музейному комплексу "Самбекские высоты" - 11 пострадавших были доставлены в больницу, из них 9 – госпитализированы, двое - от госпитализации отказались", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки.
Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров
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