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В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали 11 человек - РИА Новости, 27.06.2026
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13:39 27.06.2026 (обновлено: 13:41 27.06.2026)
В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали 11 человек

При атаке БПЛА по музейному комплексу в Ростовской области пострадали 11 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» под Ростовом пострадали 11 человек.
  • Девять человек были госпитализированы, двое отказались от госпитализации.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате атаки БПЛА по музейному комплексу "Самбекские высоты" под Ростовом, из них девять госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
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"В результате атаки БПЛА по музейному комплексу "Самбекские высоты" - 11 пострадавших были доставлены в больницу, из них 9 – госпитализированы, двое - от госпитализации отказались", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки.
Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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