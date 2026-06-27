В Ростовской области из-за атаки БПЛА территория музея получила повреждения

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки БПЛА поврежден музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области.

Есть пострадавшие.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Повреждения имеются на территории музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате атаки БПЛА, сообщили в прокуратуре региона.

В субботу губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки. По предварительной информации, есть пострадавшие.

"Сегодня в Неклиновском районе в результате атаки БПЛА имеются повреждения на территории музейного комплекса "Самбекские высоты", есть пострадавшие", - сказал журналистам представитель прокуратуры.