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В Ростовской области из-за атаки БПЛА территория музея получила повреждения - РИА Новости, 27.06.2026
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В Ростовской области из-за атаки БПЛА территория музея получила повреждения

Повреждения имеются на территории музея под Ростовом в результате атаки БПЛА

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА поврежден музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области.
  • Есть пострадавшие.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Повреждения имеются на территории музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате атаки БПЛА, сообщили в прокуратуре региона.
В субботу губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки. По предварительной информации, есть пострадавшие.
"Сегодня в Неклиновском районе в результате атаки БПЛА имеются повреждения на территории музейного комплекса "Самбекские высоты", есть пострадавшие", - сказал журналистам представитель прокуратуры.
Прокуратурой области взято на контроль устранение последствий произошедшего, а также соблюдение прав граждан.
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