ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО Минобороны уничтожила два беспилотника, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он в канале на платформе "Макс".
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.