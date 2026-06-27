Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали музей в Ростовской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 27.06.2026 (обновлено: 17:15 27.06.2026)
ВСУ атаковали музей в Ростовской области, есть пострадавшие

При атаке БПЛА на ростовский музей "Самбекские высоты" пострадали 12 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ атаковали военно-исторический музей "Самбекские высоты" в Ростовской области.
  • Пострадали 12 человек.
  • Десять из них госпитализировали.
  • Сама экспозиция не пострадала.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украинские боевики атаковали военно-исторический музей "Самбекские высоты" в Неклиновском районе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них десять госпитализированы", — написал он в Telegram-канале.
Военно-исторический музейный комплекс Самбекские высоты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В музее под Ростовом, куда попал БПЛА, планировали программу для детей
Вчера, 17:04
Удар пришелся по основному комплексу зданий, где расположен информационно-выставочный центр. Детонации и пожара не зафиксировано. На месте происшествия работают врачи и сотрудники экстренных служб. Прокуратура взяла на контроль устранение последствий произошедшего, а также соблюдение прав граждан.
По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала.
Она посвящена подвигу советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Народный музей Великой Отечественной войны был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Так, в начале июня они несколько часов наносили удары по музею "Оборона Севастополя". Разгоревшийся пожар практически уничтожил панораму работы Франца Рубо, воссозданную в советское время. Сообщалось, что восстановление займет примерно пять лет.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Чистое зло". Слова фон дер Ляйен об Украине поразили Запад
Вчера, 09:25
В МИД называли атаки на культурно-исторические объекты варварством, подчеркивая, что Киев воюет с памятниками на фоне неудач на фронте. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что в этом нет никакой военной логики.
Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЮрий СлюсарьПроисшествияРостовская областьВооруженные силы УкраиныНеклиновский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала