ВСУ атаковали музей в Ростовской области, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ Дроны ВСУ атаковали военно-исторический музей "Самбекские высоты" в Ростовской области.

Пострадали 12 человек.

Десять из них госпитализировали.

Сама экспозиция не пострадала.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украинские боевики атаковали военно-исторический музей "Самбекские высоты" в Неклиновском районе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них десять госпитализированы", — написал он в Telegram-канале

Удар пришелся по основному комплексу зданий, где расположен информационно-выставочный центр. Детонации и пожара не зафиксировано. На месте происшествия работают врачи и сотрудники экстренных служб. Прокуратура взяла на контроль устранение последствий произошедшего, а также соблюдение прав граждан.

По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала.

Она посвящена подвигу советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Народный музей Великой Отечественной войны был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.

ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Так, в начале июня они несколько часов наносили удары по музею "Оборона Севастополя". Разгоревшийся пожар практически уничтожил панораму работы Франца Рубо, воссозданную в советское время. Сообщалось, что восстановление займет примерно пять лет.

В МИД называли атаки на культурно-исторические объекты варварством, подчеркивая, что Киев воюет с памятниками на фоне неудач на фронте. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что в этом нет никакой военной логики.