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Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью - РИА Новости, 27.06.2026
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21:34 27.06.2026
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью

Губернатор Шапша заявил, что над Калужской областью сбили три беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Минобороны России уничтожили три БПЛА в небе над Калужской областью.
  • По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России в субботу вечером уничтожили три БПЛА в небе над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«
"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Жуковского и Боровского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьЖуковскийВладислав ШапшаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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