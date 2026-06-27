Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны России уничтожили три БПЛА в небе над Калужской областью.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России в субботу вечером уничтожили три БПЛА в небе над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Жуковского и Боровского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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