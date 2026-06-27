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Средства ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника - РИА Новости, 27.06.2026
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20:49 27.06.2026 (обновлено: 22:39 27.06.2026)
Средства ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника

Над Черным морем и 12 регионами за день сбили 124 беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства российской ПВО за день перехватили 124 украинских дрона.
  • Их сбили над 12 регионами и Черным морем.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны с утра нейтрализовали более 100 дронов ВСУ, сообщило Министерство обороны.
«

"С 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали там.

Их сбили над Черным морем и следующими регионами:
  • Белгородская область;
  • Брянская область;
  • Воронежская область;
  • Калужская область;
  • Курская область;
  • Липецкая область;
  • Орловская область;
  • Рязанская область;
  • Тульская область;
  • Московский регион;
  • Краснодарский край;
  • Республика Крым.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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