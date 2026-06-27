Средства ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за день перехватили 124 украинских дрона.
- Их сбили над 12 регионами и Черным морем.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны с утра нейтрализовали более 100 дронов ВСУ, сообщило Министерство обороны.
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"С 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали там.
Их сбили над Черным морем и следующими регионами:
- Белгородская область;
- Брянская область;
- Воронежская область;
- Калужская область;
- Курская область;
- Липецкая область;
- Орловская область;
- Рязанская область;
- Тульская область;
- Московский регион;
- Краснодарский край;
- Республика Крым.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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