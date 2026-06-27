В небе над Тульской областью уничтожили два украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотника в небе над Тульской областью.
- Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны России в течение дня уничтожили два украинских беспилотника в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
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"В течение дня два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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