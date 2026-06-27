ПВО уничтожила 18 БПЛА в Калужской области

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 18 БПЛА в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.