Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА, летевшего на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
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"Отражена атака еще одного БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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