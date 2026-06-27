Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области беспилотник ВСУ попал на территорию музея - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 27.06.2026 (обновлено: 12:48 27.06.2026)
В Ростовской области беспилотник ВСУ попал на территорию музея

Дрон ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие с БПЛА
Военнослужащие с БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие с БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате воздушной атаки беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области.
  • По предварительной информации, есть пострадавшие, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея "Самбекские высоты", - написал он в канале на платформе "Макс".
Слюсарь уточнил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие.
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики.
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Противоречит интересам": в Польше сделали тревожное для Украины заявление
Вчера, 07:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала