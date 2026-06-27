В Ростовской области беспилотник ВСУ попал на территорию музея

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.