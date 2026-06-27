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В Херсонской области ночью сбили 34 беспилотника - РИА Новости, 27.06.2026
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10:34 27.06.2026
В Херсонской области ночью сбили 34 беспилотника

В Херсонской области ночью сбили 34 украинских ударных беспилотника

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области сбиты и подавлены 34 ударных беспилотника ВСУ.
  • Атака была отражена силами ПВО, РЭБ и мобильных огневых групп.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Сбиты и подавлены 34 ударных беспилотника ВСУ в ходе ночной атаки на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью отражена очередная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО, РЭБ и мобильных огневых групп сбиты и подавлены 34 ударных беспилотника ВСУ", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, военные сработали четко и слаженно, защитив людей и важные объекты региона.
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22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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