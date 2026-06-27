В Херсонской области ночью сбили 34 беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области сбиты и подавлены 34 ударных беспилотника ВСУ.
- Атака была отражена силами ПВО, РЭБ и мобильных огневых групп.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Сбиты и подавлены 34 ударных беспилотника ВСУ в ходе ночной атаки на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, военные сработали четко и слаженно, защитив людей и важные объекты региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18