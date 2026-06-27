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В Берлине тысячи немцев вышли на протест против сокращения соцрасходов - РИА Новости, 27.06.2026
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16:53 27.06.2026
В Берлине тысячи немцев вышли на протест против сокращения соцрасходов

DGB: около 3 тыс жителей Берлина вышли на протест против сокращения соцрасходов

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваАкция протеста в Берлине
Акция протеста в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Акция протеста в Берлине . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около трех тысяч человек приняли участие в протесте в Берлине против планов правительства Германии по сокращению соцрасходов и ослаблению трудовых гарантий.
  • Участники акции выступили за увеличение инвестиций в здравоохранение, систему ухода, образование, жилищное строительство и общественные услуги.
  • Организаторы заявили, что сокращение соцрасходов подрывает доверие к государственным институтам и демократической системе.
БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Около трех тысяч человек приняли участие в субботу в Берлине в протесте против планов правительства Германии по сокращению соцрасходов и ослаблению трудовых гарантий, говорится в сообщении Немецкого объединения профсоюзов (DGB).
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"Сегодня в Берлине 3000 человек приняли участие в демонстрации под лозунгом "Хватит!". Акцию организовали DGB, профсоюзы, социальные, благотворительные и экологические организации, религиозные общины и другие инициативы гражданского общества", - говорится в релизе объединения.
Участники акции выступили против сокращения соцпрограмм, заявив, что правительство перекладывает основную нагрузку на работников, безработных, семьи и людей, нуждающихся в социальной поддержке.
Протестующие призвали увеличить инвестиции в здравоохранение, систему ухода, образование, жилищное строительство и общественные услуги.
Организаторы также заявили, что проводимая правительством политика способствует расколу общества. По их мнению, сокращение соцрасходов подрывает доверие к государственным институтам и демократической системе, что создает условия для роста поддержки политических сил, выступающих против демократических ценностей.
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