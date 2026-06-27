В Берлине тысячи немцев вышли на протест против сокращения соцрасходов

Участники акции выступили против сокращения соцпрограмм, заявив, что правительство перекладывает основную нагрузку на работников, безработных, семьи и людей, нуждающихся в социальной поддержке.

Организаторы также заявили, что проводимая правительством политика способствует расколу общества. По их мнению, сокращение соцрасходов подрывает доверие к государственным институтам и демократической системе, что создает условия для роста поддержки политических сил, выступающих против демократических ценностей.