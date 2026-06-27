В Белгородской области при ударе беспилотника погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотники ударили по производственному предприятию.
- В результате удара дрона ВСУ погиб мирный житель.
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в результате удара дрона ВСУ по предприятию в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
Уточняется, что в результате детонации на территории предприятия загорелись здание и материалы.
Кроме того, по информации ведомства, в результате атак дронов зафиксированы повреждения в городе Шебекино, селе Нежеголь Шебекинского округа, селе Бессоновка Белгородского округа, поселке Пролетарский Ракитянского округа, поселке Быценков и селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа.
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22 июня 2022, 17:18