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В Белгородской области при ударе беспилотника погиб мужчина - РИА Новости, 27.06.2026
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13:14 27.06.2026 (обновлено: 14:05 27.06.2026)
В Белгородской области при ударе беспилотника погиб мужчина

В Шебекинском округе Белгородской области при ударе беспилотника погиб мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотники ударили по производственному предприятию.
  • В результате удара дрона ВСУ погиб мирный житель.
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в результате удара дрона ВСУ по предприятию в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"В результате атаки со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотники ударили по производственному предприятию. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате детонации на территории предприятия загорелись здание и материалы.
Кроме того, по информации ведомства, в результате атак дронов зафиксированы повреждения в городе Шебекино, селе Нежеголь Шебекинского округа, селе Бессоновка Белгородского округа, поселке Пролетарский Ракитянского округа, поселке Быценков и селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа.
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