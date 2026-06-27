Силовики рассказали о потерях 103-й украинской бригады в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый батальон 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины несет большие потери в районе села Рыжевка Сумской области.

Потери батальона связаны с успешными действиями российских операторов FPV-дронов и артиллеристов.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первый батальон 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины несет большие потери в районе села Рыжевка Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Рыжевки в июне существенные потери понес 1-й батальон львовской 103-й ОБр ТерО", - сказал собеседник агентства.