Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый батальон 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины несет большие потери в районе села Рыжевка Сумской области.
- Потери батальона связаны с успешными действиями российских операторов FPV-дронов и артиллеристов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первый батальон 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины несет большие потери в районе села Рыжевка Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Рыжевки в июне существенные потери понес 1-й батальон львовской 103-й ОБр ТерО", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что потери противника связаны с успешными действиями российских операторов FPV-дронов и артиллеристов.
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